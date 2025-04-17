Siverek’te Kadınlar Bulduğu Parayı Teslim Etti

ŞANLIURFA’DA DÜRÜSTLÜK ÖRNEĞİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, PTT şubesinde bulunan iki kadın, yerde buldukları bin 250 doları hak sahibine ulaştırmaları için memurlara teslim etti. Edinilen bilgilere göre, Şirinkuyu Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Kerim Caner, e-devlet şifresi almak amacıyla PTT şubesine gitti. İşlemlerini tamamladıktan sonra şubeden ayrılan Caner, cebindeki bin 250 doları düşürdü.

PARA SAHİBİNE ULAŞILDI

Kısa bir süre sonra aynı PTT şubesine gelen iki kadın, yerde buldukları parayı PTT veznesine götürerek teslim etti. Güvenlik kameraları ile paranın sahibi tespit edildi ve PTT Müdür Vekili Remzi Yiğıtbay, Caner ile irtibata geçerek parayı kendisine ulaştırdı. Caner, “Bu para, yıllardır yaptığım birikimdi. Allah razı olsun, parayı bulan ve hiç düşünmeden yetkililere teslim eden kardeşlerime minnettarım. PTT çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim” diyerek duygularını ifade etti.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Kerim Caner’in parayı düşürdüğü ve o iki vatandaşın parayı fark ederek yetkililere teslim etme anları, şubenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bu olay, dürüstlüğün ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiliyor.