Siverek’te Kadınlar Ve Çocuklar Eylem Yaptı

OTURMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kadınlar ve çocuklar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla sessiz bir oturma eylemi yaptı. Etkinlik, Gazze Dayanışma Platformu Kadın Kollarınca Ofis Kültür Park’ında düzenlendi. Burada bir araya gelen kadın ve çocuklar, “Allah’ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum”, “Bir yerde çocuklar öldürülüyorsa tüm insanlık suçludur”, “Ben sustum, vicdan konuşsun” ve “Konuşmuyoruz çünkü her şey ortada” yazılı dövizlerle gösterilerini yaptı. Eylemde bazı çocuklar ağızlarını bantla kapatarak sessizliğe vurgu yaptı. Türk ve Filistin bayrakları da etkinlikte yer aldı.

KATLIAMA DİKKAT ÇEKTİ

Gazze Dayanışma Platformu Kadın Kolları Temsilcisi Kevser Gümüş, Gazze’de 1,5 yıldır süren katliama dikkat çekti. Saldırılar karşısında söylenecek söz kalmadığını belirten Gümüş, “Filistin’de, Gazze’de olanlar herkesin malumu, bizler de artık kelimelerin tükendiği bir zamandayız. Herkesin sustuğu bir dönemde vicdanları konuşturmak için biz de sessiz çığlıkla burada bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Gümüş, ayrıca dünyada en temiz vicdanın artık çocuklarda olduğunu belirterek, “Artık büyüklerden daha duyarlı oldukları için onlarla bu eylemi yapma kararı aldık. Onlar bizden çok daha hassaslar bu noktada. Gerek boykot gerek diğer hususlarda olsun maalesef ki ümmet suskun. Ümmetin suskunluğunu çocuklarımız Rabb’imize şikayet ediyor. Bizler de buna tanıklık ediyoruz.” dedi.