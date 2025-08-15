Siverek’te Kamyon Ve Araç Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Bülent Özer’in sürücülüğünü yaptığı 01 AVL 097 plakalı kamyon, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı’ndaki trafik ışıklarında Mustafa Kahraman yönetimindeki 67 TT 717 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza neticesinde yaralanan sürücü Mustafa Kahraman, durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralının durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.