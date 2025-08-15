Haberler

Siverek’te Kamyon Ve Araç Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Bülent Özer’in sürücülüğünü yaptığı 01 AVL 097 plakalı kamyon, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı’ndaki trafik ışıklarında Mustafa Kahraman yönetimindeki 67 TT 717 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza neticesinde yaralanan sürücü Mustafa Kahraman, durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralının durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

