Siverek’te Karşılaşan İki Araçta Yaralılar

KAZA NEDENİYLE YARALANANLAR BULUNUYOR

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 7 kişi yaralandı. Kadri A. (32) kontrolündeki 63 TF 172 plakalı araç, Siverek-Viranşehir kara yolunun 22’nci kilometresinde Mahmut Ç. (28) yönetimindeki 34 KP 8351 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar neticesinde bölgeye sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralanan 7 kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine götürüldü. Kazanın nedenine dair herhangi bir bilgi mevcut değil, ancak yetkililer konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.