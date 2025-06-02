Siverek’te Kavga, 1 Ölü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, akşam saatlerinde Hayriye Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

SİLAHLI KAVGA VE YARALANMA

İddiaya göre, gruplar arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma hızla silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfeğin ateşinden çıkan saçmaların isabet ettiği 34 yaşındaki Şeyhmus Herdem ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Herdem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.