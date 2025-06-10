Siverek’te Kavga, 6 Yaralı, 1 Tutuklu

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, hayvan otlatma anlaşmazlığı sebebiyle meydana gelen kavgada 6 kişi yaralandı. Kırsal Küptepe Mahallesi’nde çobanlar arasında başlayan olay, yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Kavga sonucunda 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.K’nin işlemleri tamamlandı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

YARALILARIN DURUMU VE OLAYIN GELİŞİMİ

Olayın ardından yaralıların tedavisine devam ediliyor. Öncelikle, kırsal Küptepe Mahallesi’nde çobanlar arasında hayvanların otlatma alanı üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan tartışma, çobanların yakınlarının da katılmasıyla büyüyerek bıçak, taş ve sopa kullanılan bir kavgaya dönüştü. Bu kargaşada 1’i ağır olan 6 kişi yaralanarak Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı bir kişinin ise tedavi için Şanlıurfa’ya sevk edildiği bildirildi.