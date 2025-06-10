Siverek’te Kavga, 6 Yaralı, Tutuklama

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, hayvan otlatma sebebiyle yaşanan anlaşmazlık sonucunda meydana gelen kavgada yaralanan 6 kişi arasında birinin durumu ağır. Dün Kırsal Küptepe Mahallesi’nde çobanlar arasında başlayan olay, ailelerinin de katılmasıyla şiddetli bir hale dönüştü. Çobanlar arasındaki tartışma bıçak, taş ve sopa kullanılarak yapılan kavgaya dönüştü.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay sonrası jandarma, kavga yaşanan yerde yaptığı incelemelerin ardından Ö.K’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü ve bir ağır yaralının Şanlıurfa’ya sevk edildiği bildirildi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAYIN SEBEBİ HAYVAN OTLATMA ANLAŞMAZLIĞI

Kırsal Küptepe Mahallesi’nde yaşanan kavganın, hayvanların otlatılacağı arazi üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle çıktığı belirlendi. Bu durumun, çobanlar arasında gerginliğe yol açtığı ve sonuç olarak yaşanan şiddet olayının temel nedeni olduğu ortaya çıktı. Yaralılara acil tıbbi müdahale yapıldığı bildirildi.