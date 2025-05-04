Siverek’te Kaza, 1 Ölü 1 Yaralı

TRAJİK KAZA KAYIPLARA YOL AÇTI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, otomobil ve tır arasında meydana gelen çarpışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir diğeri ise ağır yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Siverek karayolunun 7. kilometresinde, Yuvar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 66 yaşındaki Ahmet G. yönetimindeki 60 HL 708 plakalı otomobil, Hakan K. tarafından sürülen 42 JL 309 plakalı tıra arkadan çarptı.

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANAN

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 24 yaşındaki İbrahim Ertaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Ahmet G. ise ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla tahsis edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Ertaş’ın kazanın meydana geldiği yerde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta sıkışan Ertaş’ın cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralı olan sürücü ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Olay, bölgede trafiği etkileyen önemli bir durum olarak kaydedildi. Kaza ile ilgili detayların araştırılmasına devam ediliyor.