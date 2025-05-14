Siverek’te Kaza, 6 Yaralı Bulundu

ÖĞRENCİ SERVİSİ TIRA ÇARPTI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen bir kazada, bir tıra çarpan öğrenci servisinde sürücü ve 5 yolcu yaralandı. Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun Yeni Sanayi Sitesi civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.A. idaresindeki 06 FB 0687 plakalı çekici, aynı yönde giden R.Ç. yönetimindeki 63 AIT 160 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çarpışmanın şiddetiyle servis şoförü ve içerisindeki N.Y. (17), S.İ. (17), H.İ. (20), S.N.G. (16) ve Z.S. (16) yaralandı. Olayın duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İlk müdahaleleri gerçekleştiren ekipler, yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme süreci başladı.