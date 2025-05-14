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Siverek’te Komşu Aileler Kavga Etti

KOMŞU AİLELER ARASINDA KAVGA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, komşu aileler arasında yaşanan bir tartışma sonucunda 5 kişi yaralandı. Dicle Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, iki komşu aile arasında çıkan gerginlik, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KAVGA SONUCUNDA YARALILAR VAR

Kavga sırasında, Bilal ve Ahmet Gün ile birlikte İbrahim, İsmail ve Rabin Kandemir yaralandı. Olayın ardından, mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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