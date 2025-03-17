Haberler

Siverek’te Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı

KAZA DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Bu korkunç kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Siverek- Hilvan Karayolu’nun 25’inci kilometresinde gerçekleşti.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OLAY YERİNDE

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği bilinmeyen araç, aniden yoldan çıkıp takla atıyor. Olayı gören diğer sürücüler, durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak adli inceleme başladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hisarcık Kaymakamı Gençlerle İftarda Buluştu

Hisarcık Kaymakamı, gençlerle iftar programında buluşarak eğitimde başarı ve akademik çalışmaların önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Haberler

Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel’in Evlilik Planları

Caz piyanisti Kerem Görsev ve sanatçı Zeynep Özyılmazel'in nişanlandığı ve 2025 yazında evleneceği iddiaları, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Düğün detayları merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.