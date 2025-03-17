Siverek’te Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı

KAZA DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Bu korkunç kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Siverek- Hilvan Karayolu’nun 25’inci kilometresinde gerçekleşti.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OLAY YERİNDE

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği bilinmeyen araç, aniden yoldan çıkıp takla atıyor. Olayı gören diğer sürücüler, durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak adli inceleme başladı.