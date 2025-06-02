Siverek’te Kum Şeytanı Kapıyı Söküp Savurdu

KUM ŞEYTANI HORTUMU OKULUN KAPISINI SÖKÜYOR

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde ‘kum şeytanı’ olarak bilinen bir hortum, okulun kilolarca ağırlığındaki demir kapısını yerinden söküyor. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıyor. Olay, Siverek’e yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Bayırözü İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleşiyor.

Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu bu bölgede, aniden oluşan kum şeytanı hortumu, toz bulutuyla birlikte okulun bahçesinin demir kapısını yerinden savuruyor. Yaklaşık 5 saniye süren bu doğa olayı sonrasında kapının yerinde olmadığını gören okul yetkilileri, güvenlik kameralarını incelemeye başlıyor.

Görüntülerde, kapının hortum nedeniyle yerinden söküldüğü tespit ediliyor. Bu tür doğa olayları, sıcak hava koşullarında aniden meydana gelmesi ile dikkat çekiyor.