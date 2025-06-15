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Siverek’te Mevsimlik Tarım İşçileri Yolculukta

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Siverek’te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir pikap, kasasında kadın ve çocukların balık istifi şeklinde dizildiği görüntülerle dikkat çekti.

PİKAPTA GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK

Tehlikeli yolculuk, seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, işlek bir karayolunda ilerleyen pikabın kasasında güvenlik tedbirleri olmadan çok sayıda işçi olduğu gözlemlendi. Trafik kurallarını ve can güvenliğini hiçe sayan sürücü, tüm uyarılara rağmen yolculuğuna devam etti.

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