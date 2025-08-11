Siverek’te Minibüs, Otomobile Çarptı

KAZA ANINDAKİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir minibüs, kontrolsüz bir biçimde yola çıktıktan sonra bir otomobile çarptı. Şans eseri maddi hasarla atlatılan kazanın görüntüleri, bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Siverek ilçesinin Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

KAZAYA NEDEN OLAN HAREKETLER

Edinilen bilgilere göre, yolun sol şeridinde park etmekte olan minibüsün sürücüsü, aniden hareket ederek sağ şeride geçmeye çalıştı. Ancak arkadan gelen otomobili fark edemeyen minibüs sürücüsü, otomobile çarpma kazasını gerçekleştirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı ve çarpma anının net bir şekilde görüldüğü belirlendi. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.