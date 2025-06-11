Siverek’te Motosiklet Devrildi, Yaralılar Var

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Yer

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, akşam saatlerinde gerçekleşen bir olayda polisin “dur” ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Bu sırada motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralıların Durumu ve Müdahale

Kaza sonucunda Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Ahmet Hüseyin ile motorda yolcu olarak bulunan Besem Hüseyin yaralandı. Olay yerinde 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Ekiplerinin Takibi

Olay, Siverek ilçesine bağlı Seyfioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Uygulama noktası aracılığıyla kimlik ve denetim kontrolü gerçekleştiren polis ekiplerinin “dur” ihtarında bulunduğu motosiklet, sürücüsünün kaçışıyla birlikte kazaya neden oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.