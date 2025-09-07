Haberler

Siverek’te Nehirde Çocuk Boğuldu

ÇOCUĞUN BOĞULMA OLAYI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri’ne giren bir çocuk boğulma sonucunda hayatını kaybetti. Kırsal Mezra Mahallesi civarındaki daha önce feribot iskelesi olarak kullanılan alana giden M.T.A. (17), serinlemek için suya girdi. M.T.A’nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredeki insanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri hızla yönlendirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekiplerinin nehirde gerçekleştirdikleri bir saatlik çalışmalar sonucunda M.T.A’nın cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra, cenaze ambulansla Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

