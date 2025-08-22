Siverek’te otomobil istinat duvarına çarptı

OTOMOBİL KAZASINDA 4 YARALI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde istinat duvarına çarpan bir otomobildeki 4 kişi yaralanıyor. M.O. yönetimindeki 41 EG 586 plakalı araç, Siverek-Kahta kara yolunun 20’nci kilometresindeki Kalınağaç Mahallesi kavşağında karşı şeride geçerek istinat duvarına çarpıyor.

YETKİLİLER HIZLA MÜDAHALE EDİYOR

Kazada sürücü M.O. ile birlikte S.M, A.A. ve E.G. yaralanıyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönleniyor. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine taşınıyor.