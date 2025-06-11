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Siverek’te Otomobil Kazasında 2 Yaralı

KAZA ANINDA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kaza, kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarındaki taşlara çarpması sonucu 2 kişiyi yaraladı. Olay, gece saatlerinde Siverek-Karacadağ yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü belli olmayan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole girdi.

Araç yol kenarında bulunan taşlara çarptıktan sonra 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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