Siverek’te Otomobil Şarampole Düştü

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, gece geç saatlerde meydana gelen bir trafik kazası, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Olay, Siverek-Çermik karayolunun 5’inci kilometersinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 35 AD 2406 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole düştü ve takla attı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın sonucunda yaralanan sürücü olay yerinde bekleyen ambulansa alındı ve Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yetkililer kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı. Yaralının durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.