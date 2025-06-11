Siverek’te Otomobil Şarampole Düştü: 2 Yaralı

KAZANIN AYRINTILARI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kontrolsüz otomobil kazasında iki kişi yaralı durumda hastaneye kaldırıldı. Kaza, gece saatlerinde Siverek-Karacadağ yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yol kenarındaki taşlara çarpan araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olayın ardından durum yetkililere bildirilerek sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

KAZANIN SONUCU VE İNCELEME

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlattı.