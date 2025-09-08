Haberler

Siverek’te Otomobil Şarampole Düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir otomobil, kontrolden çıkarak şarampole düştü ve takla attı. Gece geç saatlerde yaşanan kaza, Siverek-Çermik karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.

SÜRÜCÜNÜN YARALANMASI

Elde edilen bilgilere göre, 35 AD 2406 plakalı aracın sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum sonucunda otomobil, şarampole düşerek takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

