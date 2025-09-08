Siverek’te Otomobil Şarampole Düştü

KAZA ANINDA SÜREÇ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu kontrolsüz bir şekilde şarampole düşen otomobil takla attı. Bu olayda sürücü yaralanırken, kaza gece geç saatlerde Siverek-Çermik karayolunun 5’inci kilometresinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜYÜN DURUMU

Elde edilen verilere göre, 35 AD 2406 plakalı araçtaki sürücü, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole düşerek devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine ulaşan ambulansla birlikte Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İNCELEME SÜRECİ

Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildiriliyor.