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Siverek’te Otomobil Yangını Meydana Geldi

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz bir otomobil, henüz netlik kazanmayan sebeplerle alevler içinde kalıyor. Olay gece geç saatlerde, Bucak Köyü Karabıyık yolu üzerinde gerçekleşti.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredeki halkın ihbarıyla birlikte, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangın söndürme çalışmaları kısa sürede yapıldı ve alevler kontrol altına alındı. Ancak, otomobil yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

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