Siverek’te Park Halindeki Araçta Ölü

Olayın Gelişimi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir otomobilin park halinde bulunması, olayın seyrini değiştirdi. Olay, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücünün kaçışı sonrasında gelişti. Söz konusu otomobil, Şirinkuyu Mahallesi’nde bulundu.

Kayıp Hayat

Otomobilin incelenmesi sonucunda, 24 yaşındaki Mehmet Akgün silahla vurulmuş bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Akgün’ün hayatını kaybettiğini doğruladı.

Gözaltılar ve Soruşturma

Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayın detayları ve nedenleri araştırılmaya devam ediyor.