Siverek’te Polis Memuru Yaralandı

KAVGA SIRASINDA POLİS MEMURU YARALANDI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kavga olayında araya girmeye çalışan bir polis memuru, bıçakla bacağından yaralandı. Olayla ilgili olarak toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şirinkuyu Mahallesi’nde iki grup arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede bıçak, taş ve sopa gibi maddelerin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine giden polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu esnada, polis memuru M.R.Y. bıçakla bacağından yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAVGA SONUCU 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında, 2 otomobil de zarar gördü ve kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Polis, mahallede güvenlik önlemleri alarak durumun kontrol altına alınmasını sağladı.