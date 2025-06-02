Siverek’te Pompalı Tüfekle Saldırı

SALDIRIYA UĞRAYAN ŞAHIS YAŞAMINI YİTİRİYOR

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sokakta pompalı tüfekli bir saldırıya maruz kalan Şeyhmus Herdem (34), hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde, Hayriye Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilmeyen şahıs ya da şahıslar, yürüyen Şeyhmus Herdem’e pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

ŞEYHMUS HERDEM HASTANEYE KALDIRILIYOR

Açılan ateş sonucu Herdem’in vücudu birçok saçma ile yaralandı ve kanlar içinde yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Herdem, Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Herdem, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILIYOR

Bu üzücü olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Şeyhmus Herdem’in yaşamını yitirmesi, hem ailesi hem de mahalle sakinleri üzerinde derin bir üzüntü yarattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.