Siverek’te Pompalı Tüfekli Saldırı Gerçekleşti

ŞEHİT EDİLEN ŞAHISLA İLGİLİ OLAY

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sokak ortasında pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 34 yaşındaki Şeyhmus Herdem, hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Hayriye Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilmeyen kişi ya da kişiler, sokakta yürüyen Herdem’e pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRI SONUCU YAŞAYAN GELİŞMELER

Açılan ateş neticesinde vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Herdem, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Herdem, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Herdem, doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.