Siverek’te Rüzgar Şemsiye Uçurdu

OLAYIN YERİ VE SEBEBİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir kişi yaralandı. Çevredeki araçlar da hasar gördü. Bu olay, ilçedeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. Sert rüzgarın aniden çıkması, bir iş yerinin önünde yer alan büyük gölgelik şemsiyeyi havalandırdı.

YARALANMA VE HASAR DURUMU

İş yeri sahibi, uçan şemsiyeyi tutmaya çalışırken dev şemsiye, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda hafif sıyrıklarla yaralanan esnaf, ayakta tedavi edildi. Ayrıca otomobillerde maddi hasar oluştu. Yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

ÖNEMLİ

Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir büfeyi soyan Bulgar uyruklu kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlının, tanınmamak için saçını kestirdiği belirtildi.
Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktor hesaplarını kullanarak 8 kişiye yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinden uyuşturucu aparatı ve madde bulundu.

