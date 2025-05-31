Siverek’te Saldırı: 1 Yaralı ŞANLIURFA

SİVEREK’TE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRI

Siverek’te gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, ilçenin Camikebir Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Gelen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, seyir halindeki bir araçtan bir iş yerine doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucunda iş yerinde bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Polis Çalışmaları ve Soruşturma

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için detaylı bir çalışma başlatıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.