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Siverek’te Saldırı, Genç Hayatını Kaybetti

GECE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞEN SALDIRI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan G.Ö., hastanede hayata gözlerini yumdu. Olay, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiler doğrultusunda, kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişiler, seyir halindeki bir araçtan bir iş yerine doğru ateş açtı. Açılan ateş neticesinde iş yerinde bulunan G.Ö. ağır yaralandı.

SALDIRI SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların yapmış olduğu ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan G.Ö., ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki burada doktorların müdahalelerine rağmen G.Ö. kurtarılamadı. Olayın ardından polis, saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı bir araştırma başlattı.

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