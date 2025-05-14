Siverek’te Servis TIR’a Çarptı: 6 Yaralı

ÖĞRENCİ SERVİSİ TIRA ÇARPTI

ŞANLIURFA – Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan bir öğrenci servisi TIR’a çarparak 6 kişinin yaralanmasına yol açtı. Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yolda ilerleyen A.A. yönetimindeki 06 FB 0687 plakalı çekici, R.Ç. idaresindeki 63 AIT 160 plakalı öğrenci servisi ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

KAZA SONRASI YARALILAR SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle, sürücü A.A. ile servis içinde bulunan N.Y. ve Z.S. yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralıların, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.