Siverek’te Silahlı Kavga: 1 Ölü

SİVEREK’TE SİLAHLI KAVGA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Hayriye Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kimin tarafındansa ateşlendiği henüz belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan mermilerin isabet ettiği Şeyhmus Herdem (34) ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Herdem, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

POLİS GÖZALTI OPERASYONU BAŞLATTI

Olay sonrası kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.