Siverek’te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

OLAYIN GEÇTİĞİ MEKAN

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Camikebir Mahallesi Dr. Fuat Kılıç Caddesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

SİLAHLI KAVGA VE YARALANMA

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu G.Ö. (32) isimli bir kişi, kavgada ateşlenen ve kim tarafından kullanıldığı belirlenemeyen silahtan çıkan mermilerin isabet etmesiyle yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yaralının durumu üzerine çevredekilerin ihbarı neticesinde sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.