Siverek’te Silahlı Saldırı Gerçekleşti

SON GÜNLERDE YAŞANAN SALDIRI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kamerası kayıtlarında net bir şekilde görülüyor. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan Yılmaz S. ile Necati S., işlemleri tamamlandıktan sonra adliye çıkışında jandarma aracına bindirildi. Bu sırada, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi jandarma aracına silahıyla saldırı gerçekleştirdi.

SALDIRIDA ZANLILAR YARALANDI

Saldırı sonucunda araçta bulunan her iki zanlı da yaralanıyor. Olayı gerçekleştiren şahıs ise hızla olay yerinden kaçıyor. Yaralanan zanlılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Saldırıyı düzenleyen kişi, B.A.M., Hilvan’da yakalanmış durumda. Saldırı anının güvenlik kameralarına yansıdığı ve detaylarının belirlendiği ifade ediliyor.