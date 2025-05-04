Siverek’te Tır-Otomobil Çarpışması, 1 Ölü

TAKLA ATAN ARAÇLAR VE KAZA SONUCU KAYIPLAR

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitiriyor, bir kişi ise ağır yaralanıyor. Siverek-Diyarbakır kara yolunda, 66 yaşındaki Ahmet Günel’in kullandığı 60 HL 708 plakalı otomobil, 37 yaşındaki H.K. yönetimindeki 42 JL 309 plakalı tır ile Yuvar Mahallesi yakınlarında çarpışıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE EDİYOR

Kaza haberinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, otomobilde yer alan 24 yaşındaki İbrahim Ertaş’ın hayatını kaybettiği belirleniyor. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan otomobil sürücüsü günel, Siverek Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla tekrar normale dönüyor.