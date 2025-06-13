Siverek’te Trafik Kazası, 7 Yaralı

ŞANLIURFA’DA TRAFİK KAZASI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gerçekleşen çift taraflı bir trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Alagün Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, M. Y. (25) yönetimindeki 63 F 3852 plakalı otomobil, İ.A. (37) idaresindeki 06 KB 0727 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan R.A. (35), B.A. (14), C.A. (12), M.A. (9) ve H.Y. (25) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Siverek ve Viranşehir Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralılar arasında hayati tehlike taşıyan kimsenin bulunmadığı öğrenildi.