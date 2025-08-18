Haberler

Siverek’te Traktör Köprüden Uçtu

KAZA ANINDA YARALANMA OLDU

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, domates yüklü bir traktör köprüden düştü. Kaza sonucunda sürücü yaralandı ve araçtaki kasalar etrafa yayılmış durumda bulundu. Olay, Siverek ilçesi Soydan Mahallesi’nde gerçekleşti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre, M.E. (24) yönetimindeki domates yüklü 63 FK 065 plakalı traktör, Soydan yönünden Ekinci mezrasına doğru ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprüden aşağı düştü.

Kaza sonucunda traktör sürücüsü M.E. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

