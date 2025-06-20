Siverek’teki Dernek, Öğrencilere İkramda Bulundu

DERNEK ÖĞRENCİLERLE SEVİNÇ YAŞADI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir dernek, karne günü etkinliği düzenleyerek öğrencilere dondurma ve kek ikram etti. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Siverek’teki öğrenciler karne sevincini yaşadı. Karne günü dolayısıyla Siverek’in Üstüntaş Mahallesi’nde bulanan Üstüntaş İlk ve Ortaokulu’ndaki yaklaşık 200 öğrenciye, Siverek İyilik Sensin Derneği tarafından dondurma ve kek sunuldu. Etkinlik, öğretmenler ve veliler tarafından da olumlu bir şekilde karşılandı.

DERNEK BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Etkinlikle ilgili olarak İyilik Sensin Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar, “Bugün dernek olarak çocuklarımızın karne heyecanına ortak olmak istedik. 200 öğrencimize dondurma ve kek ikramında bulunduk. Bu anlamlı desteği sağlayan hayırsever Ramazan Kürkçü başta olmak üzere, tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler sadece böyle özel günlerde değil, yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin de yanında olmaya gayret ediyoruz. Katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi. Etkinlik sonrası öğrencilere ayrıca balon ve çeşitli ikramlar da dağıtıldı.

YIL BOYU DESTEK SÜRECEK

Etkinlik, öğrencilerin mutluluğunu artırırken aynı zamanda derneğin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine olan desteğinin altını çizdi. Dernek, bu tür sosyal yardımları sürdürmekte kararlı. Öğrencilerin yüzlerindeki gülümseme, yapılan bu tür etkinliklerin önemini bir kez daha gösteriyor.