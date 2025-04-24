Siverek’teki Kazada 6 Kişi Yaralandı

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında iki otomobil ve bir traktör yer aldı. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, M.E.Ç. yönetimindeki 63 EA 101 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 7’nci kilometresinde S.K. tarafından kullanılan 21 EV 190 plakalı traktörle çarpıştı.

KAZAYA KARIŞAN DİĞER ARAÇ

Aynı yönde ilerleyen M.G. kontrolündeki 06 YG 718 plakalı otomobil, kazaya karışan otomobile çarptı. Olayın ardından hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

YARALILARA MÜDAHALE

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.