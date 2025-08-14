Sıvı Kesintisi Bilgileri Duyuruldu

Haberler

İstanbul’da su kesintisi söz konusu olduğunda, İSKİ tarafından yapılan paylaşımlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Ağustos günü, İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağına dair bilgiler gün yüzüne çıkarıldı.

Silivri’de yaşanacak su kesintisi ile ilgili detaylar da açıklandı. Söz konusu kesintiden etkilenen mahallenin adı Piri Mehmet Paşa Mahallesi. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi.

Kesinti başlangıç tarihi 14 Ağustos 2025, saat 13:41:53 olarak kaydedildi. Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün, saat 16:30 olarak planlandı. Su kesintisi ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 185 hattını arayarak detaylı bilgi edinebilir.

