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Sıvı Solucan Gübresiyle Tarımda Verim Artışı

LIQUID EARTHWORM FERTILIZER INCREASES YIELD BY 30% IN AGRICULTURE

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Alper Durak, sıvı solucan gübresi kullanmanın tarımda en az yüzde 30 oranında verim artışı sağladığını belirtiyor. Tarımda solucan gübresi uygulaması, dünyada yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor ve bu durum üreticilerin dikkatini çekiyor.

SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİ MALATYA’DA

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, solucan gübresi üretimi yapan çiftçi İlhan Aban, hem katı hem de sıvı gübre üretimi gerçekleştirdiklerini aktarıyor. Aban, üretim süreçlerinin tamamen bilimsel temellere dayandığını vurgularken, katı gübrenin kilogramını 15 TL ve sıvı gübrenin litresini 150 TL’den satışa sunduklarını ifade ediyor.

DOĞAL GÜBRELEME YÖNTEMLERİNİN AVANTAJLARI

Prof. Dr. Durak, sıvı solucan gübresinin topraktaki mikrobiyal aktiviteyi artırarak bitki gelişimini desteklediğini belirtiyor. Ayrıca, doğal gübreleme yönteminin özellikle organik tarımda büyük avantaj sağladığını kaydediyor. Durak, bu doğal gübreleme yönteminin dünya genelinde ilgiyle karşılandığını ve gittikçe yaygınlaşmaya başladığını ifade ediyor.

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