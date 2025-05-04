Sivil Toplum Kuruluşları, ABD’yi Protesto Etti

STK ÜYELERİ PROTESTO ETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der, İnsan ve Medeniyet Hareketi ile Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ABD’nin Gazze’ye yönelik saldırılarını destekleyen tutumunu Sarıyer’deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Öğle namazından sonra İstinye Mahmut Çavuş Camisi önünde toplanan katılımcılar, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Estados Unidos’un Sarıyer’deki İstanbul Başkonsolosluğu’na yürüdü. Yürüyüş boyunca polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Başkonsolosluk önüne ulaşan grup üyeleri burada Kur’an-ı Kerim okudu.

RİDVAN KAYA’NI N KONUŞMASI

Katılımcılar adına açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, 19 aydır “siyonist çetenin” sadece Gazze halkını hedef almadığını, tüm insanlığı, ahlaki değerleri ve vicdanı yok etme çabasında olduğunu belirtti. İsrail’in bu suçları tek başına işlemediğinin altını çizen Kaya, “Dostları var, hamileri var, suç ortakları var ve en başta da ABD denilen emperyalist katiller bütün bu vahşetin suç ortağı olarak karşımıza çıkıyor. Siyonistler katlediyor, ABD onlara para yağdırıyor. Siyonistler soykırım suçu işliyor, ABD onlara silah yığıyor. Siyonistlere karşı dünyada gelişen tepkileri Amerika bastırmak için elinden geleni yapıyor. Trump’la birlikte bu suç ortaklarının daha da pekiştiğini, daha da yoğunlaştığını gördük.” ifadelerini kullandı. Kaya, Gazze’nin bu hale gelmesinin sebebinin deprem ya da sel değil, “siyonist çetenin” barbarca ve vahşice katliamı olduğunu vurguladı. Katılımcılar, konsolosluk önünde Filistinliler için dua ettikten sonra toplu şekilde dağıldı.