Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Ziyareti

SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ’NDEN VALİYE ZİYARET

Samsun’da faaliyet gösteren çeşitli hemşehri ve kültür derneklerini bir araya getiren Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (SAM-BİR) üyeleri, Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Bu ziyarette, kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak projeler ele alındı. Vali Orhan Tavlı’nın makamında gerçekleşen bu görüşmeye, SAM-BİR Dönem Başkanı ve Ordulular Sevgi Derneği Başkanı İlknur Yılmaz öncülüğündeki heyet katıldı ve derneklerin öncelikli çalışmaları hakkında bilgi sundu.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Samsun’un kültürel zenginliğini temsil eden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehirdeki birlik ve beraberlik ortamını güçlendirecek projeler, düzenlenecek kültürel programlar ve ortak festivaller üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ziyarete; İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş ile birlikte çeşitli dernek başkanları da katıldı. Bu isimler arasında Sevdamız Samsun Genel Başkanı Nuri Seven, Samsun Gürcü Kültür Derneği Başkanı Eyüp Elmas, Samsun Artvin Turizm Folklor Derneği Başkanı Kazım Yılmaz, ve diğerleri bulunuyor.

KAMU-TOPLUM İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Vali Orhan Tavlı, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal uyum ve kültürel çeşitliliğin bir arada yaşatılmasındaki önemine dikkat çekerek kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Bu yaklaşım, kentin sosyal dokusunu güçlendirme hedeflerini pekiştiriyor.