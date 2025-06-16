Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail’i Kınıyor

DİYARBAKIR’DA İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’daki Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, İsrail’in İran ve Filistin’e karşı gerçekleştirdiği saldırıları kınamaya devam ediyor. Diyarbakır merkezli Sultan Şeyhmuz Ez-Zuli Derneği Başkanı Ahmet Baysal, bu saldırıları sert bir dille eleştirdi. Baysal, yaptığı yazılı açıklamada, “Siyonist İsrail, başta Filistin olmak üzere tüm Ortadoğu’da yıllardır masum sivillere yönelik sistematik saldırılar gerçekleştirmektedir” dedi.

Baysal, açıklamasında kadın, çocuk ve yaşlı demeden gerçekleştirilen saldırıların “tam anlamıyla bir insanlık suçudur” olduğunu vurguladı. Filistin’de yıllardır süren işgal, zulüm ve katliam politikalarının devam ettiğini ifade eden Baysal, “Şimdi de İran’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı, İsrail’in bölgede barışı istemediğinin açık göstergesidir” şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumun sessizliğine de tepki gösteren Baysal, “Dünya kamuoyu ve uluslararası kuruluşlar bu zulme karşı sessiz kalmamalıdır” dedi. İhlallerin cezasız kalmaması gerektiğini ifade eden Baysal, “İnsanlık onuru adına gerekli adımlar atılmalıdır” ifadesini kullandı. Sultan Şeyhmuz Ez-Zuli Derneği olarak mazlum halkların her zaman yanında olacaklarını belirten Baysal, Filistin halkına yönelik dayanışma çağrısını da iletti.

– DİYARBAKIR