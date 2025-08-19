Sivil Toplum Temsilcileri Konuştu. Terörsüz Türkiye Süresi Destekleniyor. Terör Bağlamında Dikkatli Olmalıyız

TOPLUMSAL YANSIMA VE SÜREÇ DEĞERLENDİRMELERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın sunumundan sonra sivil toplum kuruluşları temsilcileri görüşlerini paylaştı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, süreci yakından izlediklerini belirtip devlet ile şehit yakınları ve gaziler arasında doğru bir dil kullanmanın olumlu etkilerini vurguladı. Işık, “Bu mücadele sonucunda terör örgütü PKK silah bırakmak zorunda kalmış ve kaybetmiştir. Ancak terör örgütü PKK çatı bir örgüttür. Bu nedenle bu çatı örgütün uzantılarının silah bırakmaması ve terörist faaliyetlerini sürdürmeye devam etmesi halinde PKK’nın silah bırakmasının bir anlamı olmayacağını özellikle vurguluyorum.” dedi. Işık, ülkemizin terör prangasından kurtulup diğer alanlara enerji yöneltmesi gerektiğini de dile getirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DESTEK

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında kurulan komisyonun yapacağı çalışmaların ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti. Aylar, “Terörün tamamen sona erdirilmesi ve Türkiye’nin kalıcı huzura kavuşması hedefiyle yürütülen Terörsüz Türkiye sürecini sonuna kadar desteklediğimizi açıkça ifade etmek istiyorum.” sözlerini kullandı. Terör örgütünün koşulsuz silah bırakması ve adalet önünde hesap vermesinin önemine değinen Aylar, “Terör örgütü mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuku önünde hesap vermesini bekliyoruz” dedi. Öcalan’ın serbest bırakılmasının yarattığı kaygıyı da dile getirerek, bu durumun şehit aileleri ve gazilerini derinden üzeceğini söyledi.

ORTAK HEDEF: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, süreci destekleyerek terörsüz bir Türkiye hedefinin toplumsal bir arzu olduğunu vurguladı. Gürs, “Bu süreç yalnızca devletin değil, tüm toplumun çabası ile başarıya ulaşacaktır. Terör ülkemizi bölmeye çalışan bir ihanet çalışmasıdır. Bu duruma karşılık ise şehadet ile bu vatan için verilen candır.” ifadeleriyle durumu aktardı. Teröre olan bütçenin üretim ve yatırıma yönlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

DIŞ TEHDİTLERE DİKKAT

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Beyazıt Yumuk, PKK’nın silah bırakmasının yeni bir dönemi başlattığını belirtti ve sürecin başarısız olması için çaba gösteren dış tehditler olduğuna dikkat çekti. Yumuk, “Özellikle Siyonist İsrail’in bu süreci baltalamasına karşı uyanık olunmalıdır. Bu süreç yalnızca bir terör örgütü ile ilgili değildir. Yüz yıllardır iç içe yaşayan Türkler ve Kürtlerin birlikte yaşamışlar ve ülkeye bağlılıklarını göstermişlerdir.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ TEDBİRLER VE DAVRANIŞLAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen bir vatandaşın otomobil yakmasının değerlendirildiği olay üzerine, “Bu şahsın psikolojik sorunu olduğu anlaşılıyor. Faili meçhul cinayetlerin de Türkiye’nin tarihinde kalmasını istediğimiz sürecin içindeyiz.” diyerek münferit olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.