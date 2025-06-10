Sivil Trafik Komiseri, Şoföre Ceza Kesti

AKSARAY’DA KURBAN BAYRAMI DENETİMLERİ

Aksaray’da Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, yolcu gibi otobüse binen sivil trafik komiseri, takip ettiği şoför Eyüp Özkaya’ya ‘Araç kullanırken telefonla konuşmak’ suçundan toplamda 2 bin 167 lira ceza kesti. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüsleri üzerinde Kurban Bayramı denetimleri yapılıyor.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Ankara’dan Gaziantep’e yönelen yolcu otobüsüne sivil kıyafetle binen kadın komiser, yolculuk boyunca şoför Eyüp Özkaya’nın kural ihlallerini gözlemliyor. Otobüs Aksaray Şehirlerarası Otogarına ulaştığında, şoför Eyüp Özkaya’nın yasadışı bir eylemde bulunduğu belirleniyor. Bunun üzerine resmi trafik polisi otogara çağrılarak, sürücüye 2 bin 167 lira para cezası uygulanıyor.

CEZAYI ÖDEYECEĞİM

Ceza kesilen Eyüp Özkaya, “Firma cezayı bizden kesiyor. Cezayı ben ödeyeceğim. Telefonu mecbur kaldım açtım. Normalde konuşmam ama önemliydi. Yazıhane yolcu almamız için bizi arıyor, biz de mecbur açıyoruz. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık” diye açıklamada bulundu.