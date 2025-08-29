Dünya

Sivilleri Bombalayan Tümgeneral Pilot Yakalandı

ESKİ ASKERLER ÜZERİNE DEVAM EDEN OPERASYONLAR

Suriye’de, Esad rejiminin devrilmesinin ardından, savaş suçlarına karışmış eski askeri ve güvenlik görevlilerine yönelik operasyonlar aktif bir şekilde sürüyor. Suriye’nin Lazikiye İl İç Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği son operasyonda, Tümgeneral Pilot Riyad Abdullah Yusuf’un yakalandığı açıklandı.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARIN SORUMLUSU

Lazikiye İç Güvenlik Şubesi Komutanı Tümgeneral Abdülaziz Hilal el-Ahmed, Riyad Abdullah Yusuf’un sivillere yönelik hava saldırılarını doğrudan denetlediğini ve bu saldırıların savaş sırasında birçok katliama neden olduğunu vurguladı. Riyad Abdullah Yusuf, daha önce Şam kırsalındaki Al-Dumayr Hava Üssü’nün komutanlığını yapıyordu. Bu üs, Esad rejimi döneminde hava operasyonlarında kritik bir rol oynamıştı.

ADALETİN TAHAFUZU VE SORUMLULUK

El-Ahmed, “Adaletin eli masumların kanına bulaşan herkese ulaşmaya devam edecek. Savaş suçları işleyen herkesin yakalanıp hakim karşısına çıkarılması hem mağdurların aileleri hem de devletin halkına karşı bir görevdir” şeklinde konuştu.

