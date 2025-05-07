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Sivillerin Uçuş Güvenliği Tehlikede

ARTAN YOLCU KURAL İHLALLERİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), son dönemde yasak olmasına rağmen uçak içinde duman çıkaran cihazlar veya sigara gibi ürünleri kullanan yolcu sayısında önemli bir artış gözlemlendiğini açıkladı ve bu konuda ek tedbirler alındığını bildirdi. Uçuş güvenliğine öncelik veren SHGM, son günlerde kendilerine ulaşan yazılı ve sözlü şikayetleri inceledi. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan Yolcu anonsları başlıklı genelgede, uçuş denetimleri sonucunda yolcu kaynaklı olaylarda ciddi bir artış olduğu belirtildi. En sık karşılaşılan ihlaller arasında, yasak olmasına rağmen elektronik sigara veya tütün ürünlerinin kullanılması, sefer esnasında kemer ikaz ışığı sönmeden yerinden kalkılması, koridorda dolaşılması ve baş üstü dolapların açılması öne çıkıyor.

CEZALAR VE YAPTIRIMLAR

SHGM, kurallara uymayan yolcular için ‘Kural tanımaz yolcu tespit tutanağı’ düzenlenmesini istiyor. İhlalde bulunan yolculara idari para cezası uygulanmasının yanı sıra, havayolu şirketleri tarafından kara listeye alınarak uçuşlara kabul edilmemesi gibi yaptırımlar da devreye giriyor. Ayrıca SHGM, uçuş sırasında kabin memurlarının belirli konularla ilgili sürekli anons yaparak yolcuları bilgilendirmesini talep ediyor. Yolcular hakkında tutulan tutanaklarla ilgili olarak SHGM’ye raporlama yapılmasının ve yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde idari para cezası uygulanacağının bildirildiği uyarıların, standart yolcu anonsları ile işletmelere özgü kabin ekibi anons el kitaplarında revize edilerek hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi isteniyor.

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