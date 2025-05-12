Sivrice’de Babalarından Lokanta Devraldılar

DEVLET DESTEĞİYLE MODERNLEŞEN İŞLETMENİN BAŞARI HİKAYESİ

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, Hazar Gölü kıyısındaki lokantayı babalarından devralan kardeşler, devlet desteği ile işletmelerinin kapasitesini artırarak modern bir hale getirdi. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) çerçevesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), girişimcilere çeşitli alanlarda hibe desteği sunuyor. Bu fırsattan yararlanan Metin, Hayati, Burak ve Çetin Kaçmaz kardeşler, babalarının 35 yıldır yönettiği lokantayı 2019’da devralarak büyütmek için TKDK’ye başvurdu.

KAPASİTE ARTTIRMA YATIRIMLARI

Devletin sağladığı yüzde 55 hibe ile elde ettikleri 1 milyon 20 bin lira desteği kendi birikimleriyle birleştirerek yaklaşık 2 milyon lira yatırım yapan Kaçmaz kardeşler, lokantalarının kapasitesini 80 kişiden 500 kişiye çıkardı. Aile işletmesi olan göl manzaralı lokanta, devlet desteği ile büyütüldükten sonra 20 yeni istihdam olanağı sağladı.

Kardeşlerden Metin Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “35 yıl babamla çalıştığımız işletmeyi devraldık. Lokantayı büyütüp müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için TKDK’ye başvurduk” dedi. Projelerinin onaylandığını ve alınan hibe desteği ile projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Kaçmaz, “Devletin desteği ile 80 kişi kapasiteli işletmemizi, 500 kişiye çıkardık. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlıyoruz” diye belirtti.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER

İşletmelerinin donanımlı ve modern olduğunu vurgulayan Kaçmaz, “İşletmemiz hem doğuya hem de batıya açılan kara yolu üzerinde. Göl manzarası, doğal güzellikleri ve temiz havasından dolayı tercih ediliyoruz. Gelen misafirlerimiz burada dinleniyor. Balık çeşitleri var. Uzun yoldan gelen misafirlerimiz burada dinlenme imkanı buluyor. Tatil bölgesi olduğu için yoğunluk çok oluyor. Türkiye’nin dört bir yanından müşterilerimizi ağırlıyoruz. Göl manzarası eşliğinde iştah açıcı yemeklerini yiyorlar” şeklinde konuştu. Kaçmaz, daha önce aile bireylerinin çalıştığı işletmelerinde şimdi 20 kişiye daha istihdam sağladıklarını da ekledi.

MÜŞTERİLERDEN OLUMLU YORUMLAR

Müşterilerden Hatice Akyıl, Diyarbakır’dan geldiklerini ve işletmenin konumundan ve hizmet kalitesinden memnun olduklarını ifade etti. Akyıl, “Temizlik ve hijyen açısından güzel bir işletme. Son yıllarda yenilendi. Göl manzarası eşliğinde güzel lezzetler tadıyoruz” dedi. Uğur Günindi ise seyahatlerinde burada mola vermeyi tercih ettiklerini belirtip, “Doğası, göl manzarası ile sakin ve huzurlu. Yolculukta yorgunluğumuzu burada dinlenerek atıyoruz” ifadelerini kullandı.