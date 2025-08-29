Sivrice’de Çevre Temizliği Yapıldı

ÇEVRE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Hazar Gölü ve Hazar Baba Dağı ile birlikte kentin önemli turistik bölgelerinden biri olan Sivrice’de belediye ekiplerinin yürüttüğü çevre temizliği çalışmaları sürüyor.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYOR

Bu doğrultuda, Hazar Gölü kıyısı boyunca temizlik yapan belediye ekipleri, gelişi güzel bir şekilde çevreye bırakılan atıkları topladı ve ot temizliği uyguladı. Çalışmaların yerinde gözlemleyen Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, “daha temiz bir Sivrice için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.